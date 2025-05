Passaggi tra salite e discese . Ecco il percorso da Giulianova

Il Giro d’Italia entrerà nelle Marche con l’ottava tappa in programma domani. Attraverserà le province di Ascoli, Fermo e Macerata, 197 i chilometri che percorreranno i ciclisti, da Giulianova a Castelraimondo. Un percorso piuttosto impegnativo che prevede quattro Gran Premi della Montagna e due traguardi volanti. I corridori partiranno da Giulianova, lungo la costa adriatica abruzzese, per un tratto pianeggiante, poi entreranno ad Ascoli per dirigersi nell’entroterra marchigiano. Circa al chilometro 50, a Roccafluvione, ci sarà il primo traguardo volante della tappa. Poi da lì, per i ciclisti, inizierà un tratto in salita di circa 10 chilometri, per arrivare alla Croce di Casale (729 metri), primo Gran Premio della Montagna di terza categoria. In seguito ci sarà un tratto in discesa, poi un passaggio ad Amandola, e la risalita.

Al chilometro 90 è fissato a Sarnano (517 metri) il secondo traguardo volante, si proseguirà poi con una delle salite più dure di questa tappa, con l’arrivo a Sassotetto (1465 metri) per il secondo Gran Premio della Montagna di prima categoria. Poi via per un altro tratto composto da discesa e da qualche lieve salita, da Muccia ci sarà una nuova scalata, che va da Serravalle di Chienti fino a Montelago (1017 metri), terzo Gran Premio della Montagna di giornata, di terza categoria. Poi, si proseguirà, prima verso Sefro, poi in direzione Pioraco, Borgo Lanciano e Castel Santa Maria (515 metri), in cui è fissato il Red Bull Km. Si scenderà successivamente a Matelica e si risalirà per Gagliole (468 metri), per il quarto ed ultimo Gran Premio della Montagna, di quarta categoria, poi il passaggio a Selvalagli e l’arrivo a Castelraimondo.