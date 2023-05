Passaggio a livello bloccato Caos traffico in via Roma

di Paola Pagnanelli

Traffico in tilt ieri mattina in via Roma, a causa di un blocco delle sbarre del passaggio a livello. Intorno alle 8, un autocarro si è fermato troppo a ridosso dei binari della ferrovia. La presenza del mezzo ha attivato il sistema di sicurezza, che in maniera automatica ha bloccato le sbarre del passaggio a livello anche dopo il transito del treno. A quell’ora di punta per il traffico, in una delle vie di accesso principali della città e vicino al campus scolastico, si è creato un ingolfamento pauroso di auto, autobus e mezzi vari. Le pattuglie della polizia locale sono dovute intervenire per deviare la circolazione in arrivo e in uscita su via Mattei, operazione non semplicissima in quel momento, e che ha comportato ingorghi anche sulle altre vie di accesso alla città.

In via Roma sono poi arrivati i tecnici delle Ferrovie dello Stato, che hanno provveduto a sbloccare il sistema di sicurezza e così è stato possibile riaprire la circolazione in via Roma. Moltissime le persone rimaste imbottigliate per circa un’ora, in attesa che fosse risolto il problema, quasi tutti pendolari non nuovi purtroppo a questo genere di intoppi in quel punto del tragitto per andare al lavoro: tra incidenti stradali e guasti al passaggio a livello, infatti, non è la prima volta che si verificano situazioni analoghe. Anche poche settimane fa, la circolazione era rimasta paralizzata in quel tratto di strada, per un incidente che aveva bloccato il traffico. Non aiuta la chiusura, ormai da due mesi, della strada di campagna che collega la Carrareccia a Corneto.