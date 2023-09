Passaggio a livello, dalle 8 di domani alle 20 di giovedì c’è la chiusura

Dalle 8 di domani alle 20 di giovedì scatta la chiusura temporanea del passaggio a livello ferroviario in viale Vittorio Veneto a Tolentino, con conseguente divieto di transito veicolare e pedonale. Per consentire lo svolgimento dei lavori, scatta il divieto in entrambi i sensi di marcia del viale, dall’intersezione con piazzale Europa per la chiusura temporanea del passaggio a livello ferroviario. Ci saranno modifiche anche sulla viabilità per chi viene da piazzale Europa e da via Cappellacci.