"Passaggio da Pro Loco a Zagreus, sbagliato il modus operandi"

Anche il gruppo di minoranza "Tolentino nel Cuore", composto dalle consigliere Silvia Luconi, Monia Prioretti e Silvia Tatò, interviene sul passaggio da Pro Loco a Zagreus per le attività di accoglienza e sviluppo turistico-culturale. "Ci auguriamo che i ragazzi di Zagreus (…) non diventino oggetto della querelle politica – afferma l’opposizione –. Sono giovani, hanno voglia di fare, hanno dimostrato competenza nel loro modo di proporsi culturalmente alla città e non possiamo fare a meno di esprimere nei loro confronti il nostro più grande augurio di buon lavoro. Ci saremmo però aspettate un modus operandi diverso da un’amministrazione comunale che ha speso gran parte della campagna elettorale a parlare di unità e condivisione, di ’concorsi di idee’ come metodo di lavoro e ’partecipazione della cittadinanza’ anche a proposito di turismo. Ci saremmo aspettate un confronto tra tutte le organizzazioni della città che si occupano di cultura e turismo e che invece non sono state minimamente coinvolte. Quello che ci dispiace è che un’amministrazione che ha duramente criticato il passato perché ritenuto divisivo abbia da un giorno all’altro messo alla porta una persona che, piaccia o no, ha servito la città per 30 anni. Siamo consapevoli che, come dichiarato da Mattioli stesso, la sua testa era sul tavolo, dal 2017; la prova poi fu l’assalto alla Pro Loco fatto da molte di quelle persone che oggi ricoprono cariche in giunta e in consiglio, tra gli altri".