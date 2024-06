Passaggio di consegne al Rotary. Irene Tedone nuova presidente

Nella suggestiva cornice del ristorante La Filarmonica, il Rotary Club di Macerata ha celebrato la tradizionale cerimonia del ‘passaggio del Martelletto’. Questo evento segna il passaggio di consegne alla guida del club per l’anno rotariano 2024/2025. Durante la serata, Aldo Alessandrini ha ufficialmente ceduto il testimone alla nuova presidente Irene Tedone. La cerimonia, profondamente simbolica per tutti i rotariani, è stata ricca di emozioni e significato. Tedone, accogliendo il ‘martelletto’, ha espresso il suo entusiasmo e la sua determinazione nel portare avanti la missione del Rotary. "La magia del Rotary" è il motto scelto dalla presidente del Rotary International, Stephanie Urchick, per l’anno 2024/2025, un tema che Tedone vede come impatto positivo sulla comunità. "La magia risiede nella nostra capacità di trasformare le sfide in opportunità e di creare cambiamenti positivi che perdurano nel tempo – ha detto –. Il nuovo anno rotariano promette di essere ricco di progetti e iniziative mirate a sostenere il territorio".