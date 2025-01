Passarini: "Buona gara contro una squadra forte"

"Il gol dello svantaggio subìto alla fine del primo tempo ci ha penalizzato nel tentativo di rimonta nella ripresa. Nel finale ci abbiamo provato anche in inferiorità numerica a riaprire la gara". Commenta così Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, la sconfitta interna per 0-2 contro il K Sport Montecchio Gallo. Le due reti ospiti arrivate a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo hanno costretto il Tolentino ad una rimonta molto complessa. "Abbiamo disputato una buona gara al cospetto di una squadra molto forte – dice il tecnico cremisi –. Nel secondo tempo, nonostante il doppio vantaggio, abbiamo provato a riaprire la gara, creando diverse opportunità ma non ci siamo riusciti. Il rosso diretto a Moscati a metà della ripresa ci ha tolto ulteriori energie, ma sono contento della prova collettiva". Tolentino che nonostante la sconfitta rimane agganciato al treno playoff, con ogni scenario ancora aperto. "Non pensiamo alla classifica attuale, perché ci sono ancora tantissime partite da giocare – continua Passarini –. Il K Sport Montecchio Gallo ha dimostrato di essere una formazione di assoluto livello, vista anche la posizione che occupa in classifica, dimostrando grande compattezza e coralità". L’inferiorità numerica nel finale di gara ha penalizzato ulteriormente la squadra di Passarini, già sotto di due reti. "L’arbitraggio non è stato impeccabile – continua Passarini –, il direttore di gara ha innervosito la partita fin dai primi minuti con alcune ammonizioni generose, a mio avviso evitabili, ma andiamo avanti e pensiamo a fare punti alla prossima partita".

Marco Natalini