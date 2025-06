"Passeggiando per Macerata", la guida firmata dagli alunni

"Passeggiando per Macerata" è il titolo dell’opuscolo realizzato dagli alunni della classe quinta della primaria "De Amicis" che il Comune ha pubblicato come una vera e propria miniguida della città. Il libricino, impreziosito dalle illustrazioni dei bambini, è stampato da Giaconi Editore di Recanati e ha la particolarità di presentare i suoi brevi testi descrittivi in ben cinque lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Il progetto, "Alla scoperta della mia città", è stato presentato martedì all’auditorium della biblioteca comunale Mozzi Borgetti dall’assessore Katiuscia Cassetta con le insegnanti della scuola "De Amicis" (Patrizia Morlacca, Giuseppina Nuccelli, Rachele Perosci, Maria Stella Righetti e la referente di plesso Laura Lautizi) e l’editore. "È stato emozionante ascoltare dalla voce dei bambini la descrizione dello Sferisterio non solo in italiano, ma anche nelle lingue dei Paesi di origine di molte famiglie di quegli stessi alunni – spiega il Comune –. Non a caso alla traduzione dei testi scritti dalla classe hanno collaborato diverse mamme. Un lavoro di squadra, insomma, sostenuto dall’Osservatorio per il benessere dei bambini e accompagnato da Erika Mariniello, un’altra delle mamme coinvolte nel progetto". "Macerata è Città dei bambini e delle bambine", ha sottolineato Cassetta.