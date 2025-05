"Passeggiando tra i ricordi" per riscoprire la città

Il Galt odv Gruppo Alzheimer Tolentino, nell’ambito del progetto "Tieni a mente" promosso dall’assessorato di servizi sociali del Comune, organizza la seconda edizione di "Passeggiando tra i ricordi". Il ritrovo sarà domenica alle 9.30 in piazza della Libertà, sotto all’orologio.

"Insieme, percorreremo il centro storico di Tolentino con la guida dell’architetto Franco Casadidio che ci farà conoscere la storia, gli aneddoti e le curiosità di alcune delle vie più note del nostro comune – spiegano i promotori –. Con noi ci saranno il centro sociale Santa Teresa e la Croce Rossa, per garantire assistenza lungo tutto il tragitto".

Il percorso attraverserà alcuni monumenti simbolo come la chiesa di San Francesco, Porta Adriana, teatro Vaccaj, chiesa Santissimo Crocifisso, Porta dei Cappuccini. Al termine della passeggiata, il ristorante Monkey di Tolentino offrirà un momento conviviale nel cortile del centro sociale Santa Teresa.

Il progetto "Tieni a mente", con laboratori e incontri per adottare stili di vita sani e strategie per mantenere appunto attiva la mente, proseguirà poi a settembre con attività motoria per mantenersi in forma, a ottobre con il cammino del benessere e laboratorio "Il nostro passato nella fotografia", a novembre "La canzone che mi passa per la testa" e "Ginnastica mentale in compagnia".