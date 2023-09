"I cani del canile non sono di serie B", evidenzia Carmela. E lancia un appello: "Le adozioni vanno fatte col cuore. L’ideale sarebbe arrivare al rifugio con una grande apertura e non valutare il cane solo per come si comporta nel box, in un ovvio stato di stress. Abbiamo visto cani agitati in canile che si sono dimostrati eccezionali e molto docili in famiglia". Così, anche per sollecitare le adozioni, sensibilizzare e far conoscere le realtà sul territorio, per domenica 24 settembre il rifugio per cani Monti Azzurri di Tolentino, Animals Mago Ranch odv di Cingoli e il rifugio del cane Colle Altino di Camerino promuovono la "Passeggiata a sei zampe" all’Abbadia di Fiastra. La partenza è alle 10.30. Un appuntamento aperto a tutti e a scopo benefico, in favore delle strutture di Tolentino e Camerino, tra le quali c’è "un’ottima collaborazione". È gradita la prenotazione (3355241986 – 3277169217 – 3200989833). Uno spazio speciale verrà dedicato al raduno dei cani adottati. Si ricorda ai proprietari l’obbligo del guinzaglio e la raccolta dei bisogni del proprio cagnolino.