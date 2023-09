Passeggiata con guida turistica: scopri Corridonia e i suoi incanti

"Corridonia e i suoi piccoli incanti" ecco il titolo dell’iniziativa che si terrà domani (a partire dalle 15.30), inserita nell’ambito del progetto "Macerata e Corridonia insieme 2023", finanziato dai comuni di Corridonia e Macerata e dalla Regione Marche, il quale ha già preso il via con le lezioni e partite di scacchi e dama a Villa Fermani questa settimana.

L’appuntamento è fissato in piazza Corridoni, da dove partirà una passeggiata, riservata a persone di ogni età, che sarà curata da una guida turistica abilitata. Il percorso, al quale sarà possibile prendere parte gratuitamente, prevede un tour all’interno del centro storico cittadino, inoltre, verrà garantito il Servizio di Interpretariato Lis al fine di far partecipare all’iniziativa anche persone sorde.

La manifestazione, infatti, si svolge in occasione dalla Settimana internazionale delle persone sorde, appuntamento finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica su sordità, lingue dei segni, libertà di scelta comunicativa e bilinguismo, ma anche a rivendicare uguali diritti e pari opportunità per tutte le persone sorde. Per partecipare occorre prenotarsi tramite messaggio al numero: 3939365509 indicando nome e cognome e la data di svolgimento.

Diego Pierluigi