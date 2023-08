Passeggiata con "Salute in cammino", la partenza è da piazza Pizzarello Questa sera, alle 21.30, l'Us Acli Marche organizza "Salute in cammino" come parte del progetto "Macerata Corridonia insieme 2023". Partecipazione gratuita, consigliato abbigliamento e calzature comode, bottiglietta d'acqua e torcia. Ulteriori info su www.usaclimarche.com.