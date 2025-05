Passeggiata della salute in città. Camminare per stare bene

L’Associazione tutela diabetici Recanati Loreto ha organizzato per domenica la "Passeggiata della salute", un percorso di 5 chilometri nel centro di Recanati, accompagnati da una guida turistica e con transiti a Villa Colloredo e all’Orto del Colle dell’Infinito. "Abbiamo sentito la necessità di organizzare questa passeggiata per due motivi – spiega il presidente dell’associazione Sauro Galassi –: il primo è chiarissimo, camminare almeno 5 chilometri al giorno fa bene a tutti, e non solo alla popolazione diabetica: quindi questo è un evento che speriamo diffonda l’importanza dell’attività fisica. Inoltre, l’associazione è nata nel 2019, ma la pandemia ci ha costretti a stare fermi per anni, non potendo relazionarci né presentarci come avremmo voluto fare con la cittadinanza; la nostra attività si è svolta principalmente dal termine della pandemia dentro gli ospedali, e questa iniziativa ci sembra l’occasione giusta per iniziare a uscire dall’ambito ospedaliero e portare in giro per la città un messaggio chiaro di prevenzione per le malattie metaboliche, che nei casi più lievi possono facilmente essere controllate con dieta ed esercizio fisico".

Il ritrovo è alle 9.15 in piazza Leopardi. Dopo un breve saluto del sindaco Emanuele Pepa e di Gabriele Brandoni, direttore responsabile di diabetologia e nutrizione clinica dell’Ast di Macerata, si parte. "Camminare fa bene a tutti e per la popolazione diabetica – ricorda ancora Galassi – la camminata quotidiana è fondamentale per il controllo della patologia metabolica".