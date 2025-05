Passeggiata della salute per le vie del centro. Sensibilizzazione sulla malattia del diabete

Una camminata alla scoperta del centro di Recanati per sensibilizzare su una malattia insidiosa e a volte sottovalutata, ma di cui soffrono 4 milioni di persone in Italia e circa 80mila nelle Marche: il diabete. Nasce così la Passeggiata della salute, marcia di 5 chilometri che domenica scorsa ha portato alla partenza in piazza Leopardi 135 persone, accompagnate dalla guida Chiarenza Gentili che ha illustrato storia e curiosità dei luoghi attraversati, dal parco di Villa Colloredo alla piazzetta del Sabato del Villaggio e casa Leopardi, passando attraverso l’Orto del Colle dell’Infinito. L’iniziativa, promossa dall’Associazione tutela diabetici Recanati-Loreto presieduta da Sauro Galassi, è stata patrocinata dal Comune di Recanati e dall’Ast Macerata, rappresentata dal dottor Gabriele Brandoni, responsabile di diabetologia e nutrizione clinica Ast di Macerata. In marcia anche il sindaco Emanuele Pepa, il vicesindaco Roberto Bartomeoli e l’assessore allo sport Maurizio Paoletti. "Questa bella iniziativa, che l’amministrazione ha voluto patrocinare, unisce il fascino della scoperta delle bellezze che Recanati può offrire alla consapevolezza su una malattia subdola e pericolosa – ha sottolineato Pepa –. Ringrazio l’Associazione tutela diabetici per quanto ha fatto e continua a fare nel percorso di assistenza ai malati; ringraziamo anche il professor Brandoni per il grande servizio che rende al territorio". "La Passeggiata della salute – ha aggiunto Galassi – vuole essere un modo non solo per porre l’attenzione sulla malattia, ma anche per ricordare che camminare fa bene a tutti, non soltanto ai diabetici".