Passeggiata ecologica con Anffas

Stamattina, in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico, l’Anffas onlus di Potenza Picena, in collaborazione con l’Istituto comprensivo Raffaello Sanzio di Porto Potenza e il patrocinio del Comune, organizzerà una passeggiata ecologica dal valore simbolico che coinvolgerà circa 80 studenti, accompagnati dai loro insegnanti. Il tragitto comprende la pista ciclopedonale che conduce da viale Piemonte fino a piazza Douhet, andata e ritorno. Non solo: alle 20.30 si svolgerà la tradizionale cena a tema nel ristorante dello chalet Solero di Porto Potenza. Parte del ricavato sarà devoluto all’Anffas.