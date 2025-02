Passeggiata in centro storico per scoprire i maceratesi illustri

Domenica 23 febbraio alle 10, in occasione della giornata della guida turistica, si partirà dalla sede comunale di viale Trieste per andare alla scoperta dei maceratesi illustri. Il titolo dell’iniziativa, "Insoliti noti", vedrà svolgere un percorso nelle piazze e nelle vie del centro storico e si concluderà con la visita al museo del cinema.

La giornata della guida è un’opportunità preziosa per riconoscere e valorizzare il fondamentale ruolo svolto dalle guide turistiche nel promuovere la cultura, la storia e le tradizioni locali. In occasione della giornata, il 21 febbraio, istituita dalla World federation tourist guide association nel 1990 e promossa in Italia dall’associazione nazionale guide turistiche, il gruppo "Guide delle Marche", associate Angt e Federagit/Confesercenti, propone una visita di Macerata del tutto particolare che scopre e valorizza i profili di alcuni cittadini illustri, alcuni più conosciuti, altri meno, che hanno contribuito al prestigio della città e alla crescita dell’Italia in campo storico, artistico, economico, politico e culturale.

"Le guide sono veri e propri ambasciatori e custodi del patrimonio culturale, capaci di trasformare una semplice visita in un’esperienza unica, arricchendola di racconti, curiosità e conoscenze", dichiara l’assessore al turismo Riccardo Sacchi.