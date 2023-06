Passeggiata letteraria e incontri per valorizzare Ugo Betti

Un’intera giornata dedicata ad Ugo Betti: questo il grande evento culturale organizzato da Comune e scuole di Camerino per venerdì, 70° anniversario della morte del poeta e drammaturgo italiano (nella foto la tomba) che proprio a Camerino ebbe i natali il 4 febbraio 1892. Il programmai: si inizierà alle 10.30 con una passeggiata letteraria a cura degli alunni dei Licei di Camerino e delle docenti Angela Amici e Rita Coviello, con ritrovo alla Rocca del Borgia (piazzale della Vittoria); i ragazzi toccheranno in due ore varie tappe, tra cui via Cisterna, dove si trova casa Betti. Nel pomeriggio i lavori partiranno alle 16 con l’introduzione del sindaco Lucarelli: "Betti, poeta dell’infanzia", lettura curata dalla maestra Viviana Viviani e dalla classe V A della scuola primaria Ugo Betti di Camerino; mostra fotografica "La città d’oro", presentata da Paolo Verdarelli con musica di Vincenzo Correnti; mostra di disegni realizzati dagli alunni delle scuole primarie "U. Betti" e "S. D’Acquisto" e dalla scuola secondaria "G. Boccati"; "Uno sguardo alla corrispondenza di Betti", esposizione di lettere, cartoline e poesie a cura di Donatella Pazzelli. A seguire, l’intervento di Giuseppe De Rosa sui diritti d’autore a 70 anni dalla morte di Betti. Dalle 18.30, proiezioni storiche sulla figura di Ugo Betti; subito dopo, l’esibizione dell’Ensemble dell’Indirizzo Musicale della secondaria "Boccati" di Camerino.

Alessio Botticelli