Passeggiata nella storia leopardiana e tra i capolavori di Lorenzo Lotto

Il circuito museale "Infinito Recanati" propone per domenica, in occasione della Giornata internazionale della guida turistica, una visita guidata nel centro storico della cittadina che ha dato i natali a Giacomo Leopardi, ma nel quale sono conservati anche ben cinque capolavori del Maestro rinascimentale Lorenzo Lotto. Chiarenza Gentili Mattioli accompagnerà i partecipanti nei vari luoghi simbolo di queste due personalità che, unitamente alla figura di Beniamino Gigli, hanno fortemente contribuito a far conoscere la città di Recanati in tutto il mondo. La visita avrà inizio alle ore 10 con appuntamento al Museo civico di Villa Colloredo Mels, per poi proseguire in varie tappe lungo tutto il centro storico e terminare nella zona leopardiana; nell’occasione, oltre a Villa Colloredo, si potrà conoscere la storia dell’ampia Piazza Leopardi (dominata dal palazzo comunale, dalla Torre del Borgo e dall’antica chiesa di San Domenico), del prestigioso Teatro Persiani, della Torre del Passero Solitario, della caratteristica Piazzola del Sabato del Villaggio e del suggestivo Parco sul Colle dell’Infinito. La visita avrà una durata complessiva di due ore, con tariffa promozionale di 10 euro a persona, gratuita fino a 12 anni; la quota comprende visita guidata e ingresso a Villa Colloredo e Torre del Borgo. Prenotazioni tramite WhatsApp 3938761779, o telefonando allo 0717570410, o infine andando nel sito [email protected] ant.t.