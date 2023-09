Passeggiata notturna, si parte dai giardini

In occasione della "Settimana europea dello sport", l’Unione Sportiva Acli Marche Aps organizza per stasera una nuova tappa di "Salute in cammino Macerata". La partenza è fissata per le 21.30 dai giardini Diaz. In programma una camminata di un’ora aperta a cittadini di ogni età. L’iniziativa è organizzata da U.S. Acli Marche Aps, Polisportiva Acli Macerata, U.S. Acli provinciale, Scuola italiana di camminata sportiva e Asd Green nordic walking, nell’ambito del progetto "Macerata Corridonia insieme 2023". Info: www.usaclimarche.com, Fb "Unione Sportiva Acli Marche", 348.2407754.