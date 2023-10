Passeggiata sensoriale per il centro

Una passeggiata sensoriale per riscoprire il centro di Camerino è in programma il 28 ottobre, in occasione del settimo anniversario dal terremoto. L’iniziativa, dal titolo "4 passi in punta di naso", è stata organizzata dall’Istituto ellenico della diplomazia culturale Marche, sede di Macerata, con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è alle 9.30 da piazza Cavour, per il percorso olfattivo esperienziale guidato da Roberta Grifantini, perfume designer, scent experience specialist, all’interno del centro storico della città. Nell’auditorium Bocelli ci sarà un incontro, affinché i partecipanti possano avere gli strumenti per la migliore fruizione della passeggiata, poi si partirà per vie e piazze del centro, alla riscoperta di odori e fragranze. Il prezzo di partecipazione è di 25 euro, comprensivo anche di un dono profumato. Prenotazione obbligatoria: 3478287323, 3403477226.