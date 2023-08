Passeggiata sotto le stelle a Villa Potenza

"Salute in cammino": appuntamento oggi al piazzale della chiesa di Villa Potenza alle 21.30. L’iniziativa, organizzata dall’Us Acli Marche Aps, dalla Polisportiva Acli Macerata, dall’Us. Acli provinciale di Macerata Aps, dalla scuola italiana di camminata sportiva, dall’Asd Green Nordic Walking, rientra nel progetto "Macerata Corridonia insieme 2023", promosso dai rispettivi Comuni. Il progetto prevede la partecipazione di persone di ogni età coinvolte in una camminata, della durata di un’ora circa, per combattere la sedentarietà e l’inattività fisica. "In Italia circa un terzo della popolazione è sedentaria e si stima che l’assenza di attività fisica per una fascia così ampia di cittadini costi al sistema sanitario oltre 2,3 miliardi l’anno. Varie evidenze scientifiche hanno dimostrato il nesso di causalità tra sport e salute". Altro appuntamento il 29 agosto con partenza da piazza Pizzarello. L’iniziativa, avviata nel 2017, ha coinvolto centinaia di persone e proseguirà fino a novembre. Per partecipare si consigliano abbigliamento e calzature comode, di portare una bottiglietta d’acqua e una torcia. La partecipazione è gratuita. Info: www.usaclimarche.com, pagina Facebook "Unione Sportiva Acli Marche" o 348.2407754.