Passeggiata storico-culturale in centro. Sabato l’appuntamento a Corridonia

Oltre 100 persone, provenienti da Marche, Abruzzo e Umbria, hanno partecipato alla passeggiata storicoculturale dedicata a "La città e i cinque sensi", organizzata nell’ambito del progetto "Macerata e Corridonia insieme 2023" e realizzata dai Comuni di Macerata e Corridonia, da Asd Green Nordic Walking, dall’Unione sportiva Acli Marche Aps, dalla Polisportiva Acli Macerata e dal comitato provinciale dell’Us Acli di Macerata. I prossimi appuntamenti sono in programma oggi e martedì prossimo a Corridonia dove, al parco di Villa Fermani dalle 15.30 alle 17.30, si svolgeranno lezioni e partite libere di scacchi e dama. Per informazioni si può contattare il numero 351.8607628. Sabato, invece, dalle 15.30 è in programma l’iniziativa "Corridonia e i suoi piccoli incanti" che prenderà il via da piazza Corridoni. La partecipazione è gratuita e prevede un percorso all’interno del centro storico. Per partecipare occorre prenotare tramite messaggio al numero 393.9365509 entro giovedì.