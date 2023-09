Passeggiatastorico-culturalein centro

Nell’ambito del progetto "Macerata e Corridonia insieme 2023", finanziato dai Comuni di Macerata e Corridonia e dalla Regione Marche, domenica prossima si svolgerà una passeggiata storico-culturale dedicata a "La città e i cinque sensi". L’iniziativa è pensata per persone di ogni età e avrà luogo con partenza alle 15.30 dalla Loggia del grano in via Don Minzoni. La partecipazione alla manifestazione, predisposta da una guida turistica abilitata, è gratuita e prevede un percorso all’interno del centro storico di Macerata. Il progetto "Macerata e Corridonia insieme 2023" è realizzato dai Comuni di Macerata e Corridonia, da Asd Green Nordic Walking, dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps, dalla Polisportiva Acli Macerata e dal comitato provinciale dell’U.S. Acli di Macerata. Sarà garantito il servizio di interpretariato Lis al fine di far partecipare all’iniziativa anche persone sorde. La manifestazione, infatti, si svolge a pochi giorni di distanza dalla Settimana internazionale delle persone sorde. Per partecipare occorre prenotare tramite messaggio al numero 393.9365509 entro venerdì indicando nome e cognome di chi partecipa e la data di svolgimento.