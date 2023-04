Passeggiate che sono due volte salutari

E’ intitolato ’Passeggiando nel Balcone delle Marche-Step 5’ il progetto approvato dalla giunta municipale di Cingoli e finalizzato al conseguimento di due scopi: valorizzare i pregi paesaggistici, storici, naturalistici, le attività a essi collegate, e far vivere i luoghi con escursioni e passeggiate a cura dell’assessorato municipale all’ambiente. È stata positivamente valutata la proposta presentata dalla cooperativa sociale "Risorse Ets" di Macerata, che fornisce servizi di analisi, ricerca e programmazione, ha guide abilitate, istruttori di mtb, accompagnatori turistici, è nota per aver elaborato una serie d’itinerari nel territorio regionale e anche a livello nazionale. Nella proposta di "Risorse Ets" a cui la giunta ha destinato l’erogazione dell’importo di 2.440 euro, è prevista la realizzazione di quattro eventi a partecipazione gratuita, tra giugno e ottobre (date da concordare con l’assessorato all’Ambiente) comprendenti l’organizzazione, la comunicazione, la gestione delle prenotazioni, l’accompagnamento sugli itinerari eseguito da proprie guide. Ogni escursione sarà compiuta al massimo da 25 persone. L’evento programmato per luglio si svolgerà nell’area Internone-Cristo delle Marche-Eremo di San Michele; in agosto si terranno due appuntamenti notturni con astrofili; in ottobre il quarto evento coinciderà con lo svolgimento di "Tesori del bosco".

Gianfilippo Centanni