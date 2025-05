"Passeggiate culturali" tra arte, natura e storia

L’antico borgo potentino, con i suoi vicoli e i suoi scorci, e il litorale di Porto Potenza con le sue spiagge e la suggestiva Torre del porto. Scenari unici che questa estate, a partire da domani, i turisti potranno ammirare grazie alle "Passeggiate culturali", l’iniziativa promossa dal Comune, insieme con la Pro loco di Potenza Picena e a quella di Porto Potenza.

"Il nostro è un territorio pieno di ricchezze, capace di offrire una varietà di suggestioni diverse nel raggio di pochi chilometri. Solo chi ha messo davvero piede nella nostra città ha potuto toccarne con mano l’unicità" spiega l’assessore alla cultura e al turismo Michele Galluzzo in merito a queste passeggiate, che apriranno ufficialmente il calendario degli appuntamenti per la bella stagione. Si partirà domani alle 17, con la prima data nell’antico borgo di Montesanto. Repliche il 13 e 20 giugno, il 18 e 25 luglio e l’8 agosto. Inoltre ecco due date speciali: il 31 luglio e il primo agosto è prevista la partenza alle 21 con "Jirenne per Montesanto", giro del borgo in notturna tra arte, musica, storia e cultura. Da luglio anche il litorale aprirà le sue porte all’iniziativa, offrendo la possibilità di "passeggiare" e godere di intrattenimenti per le vie del centro: appuntamento per l’11 e 18 luglio e il 5 agosto. Mentre a Porto Potenza saranno due gli appuntamenti speciali da segnare in agenda: il 13 luglio e il 17 agosto ci sarà la Tower Experience, aperitivo con attività culturali e musicali all’interno della Torre del porto.

"Sarà un’estate piena di conferme – conclude l’assessore Galluzzo –, ma anche di grandi novità costruita, come in questo caso, grazie alla collaborazione preziosa delle tante realtà associative del nostro territorio". Per tutte le date sarà obbligatoria la prenotazione, da effettuare chiamando al telefono la Pro loco di Potenza Picena (0733671758 – 3714109670), oppure la Pro loco di Porto Potenza (0733687927 – 3393774669).