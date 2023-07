Passeggiate ecologiche a Porto Recanati: tutelare le piante del fiume

Si è svolto nei giorni scorsi, a Porto Recanati, l’ultimo appuntamento di "Escursioni al fiume", una serie di passeggiate ecologiche volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli ambienti fluviali. Erano presenti numerosi cittadini, l’assessore Lorenzo Riccetti, l’architetto Carlo Brunelli (coordinatore del progetto ‘Contratto di fiume del basso Potenza’) e l’agronomo Fabio Taffetani, professore di botanica all’Università politecnica delle Marche. Si è così ripercorsa la storia della pineta e del laghetto Volpini e poi si è prospettata la possibilità di inserire la zona dunale della foce del Potenza in una più ampia area Sic, che avrebbe la funzione di preservare specie arboree e faunistiche importanti e di conferire prestigio al territorio, in chiave turistica. Il professor Taffetani ha individuato diverse specie tipiche della macchia mediterranea, ma allo stesso tempo è stata anche rilevata la presenza del fico degli ottentotti, una pianta infestante e non autoctona, che a suo dire rischia di compromettere la naturale ricreazione della flora. L’assessore Riccetti ha dichiarato che provvederà a raccogliere tutte le informazioni.