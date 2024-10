Passeggiate, laboratori e musica: "Territori forti e fluidi" nel vivo

Tre giornate piene di "Territori forti e fluidi", nel weekend di Ognissanti, a Monte Cavallo, Castelsantangelo sul Nera e Ussita. Domani a Monte Cavallo il ritrovo alle 11 è in piazza Caduti di Nassirya per la passeggiata erboristica; nella stessa piazza, dalle 14.30, laboratori didattici per bambini con le apicoltrici Emily e Alessia. Nel pomeriggio musica con il cantautore Alessandro Pellegrini; alle 14.30 catalogazione delle campionature di erbe raccolte e degustazione delle tisane di autunno con l’erborista Antonio Greco. Si potranno conoscere i produttori del paese: norcini, allevatori e ricordi di transumanza a cura della Pro Loco di Monte Cavallo. Non mancheranno dimostrazioni della produzione di salame spalmabile e formaggio, con possibilità di degustare bruschette ai sapori di montagna. Alle 17.15 performance teatrale "La fluida poesia della Marca" di e con Paola Giorgi accompagnata dal fisarmonicista Christian Riganelli.

Dopodomani ritrovo alle 10 nella frazione di Gualdo a Castelsantangelo sul Nera per la passeggiata tra i colori autunnali con la guida ambientale escursionistica Marta Zarelli e i racconti di luoghi e tradizioni con gli abitanti di "Castello" lungo il percorso. Nelle aree Sae mini concerti itineranti con il cantautore Gianluca Lalli. Alle 14.30 ai giardini pubblici "Favole ecologiche", a seguire laboratorio "Realizza la favola che più ti piace!". Alle 16.30 viaggio emozionale sulla comparsa dei fiori con il racconto e le proiezioni delle varietà presenti sui Sibillini con il docente Unicam Andrea Catorci, le letture poetiche dell’attore Giovanni Moschella e la musica del maestro Lallo Pascucci. Alle 17.30 "Come vento tra gli alberi", performance di danza a cura di AltraScena. Nell’area commerciale "Sagra del marrone castellano", la festa della Pro Loco delle Valli Castellane. Infine domenica, a Ussita, passeggiata all’Acqua Micciola con la guida ambientale Giuseppe Riccioni ed esperienza sensoriale "I profumi del bosco" con il naturopata Moreno Pesaresi. All’area Caraceni, dove saranno allestiti anche mercatini artigianali, alle 15 proiezioni degli scatti di Photonica3. Dalle 15.30 corso base di erboristeria tradizionale; alla fine con Greco si farà un liquore da bere tutti insieme. Alle 16.45 "Dimorare sulle vette" a cura di Giulia Merelli e Serena Abrami con Primigenia Folk Lab. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.