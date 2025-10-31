Passeggiate, musica e assaggi con "Territori forti e fluidi"

Per il ponte di Ognissanti, due tappe di "Territori forti e fluidi", tra montagne e corsi d’acqua con Visso e Ussita protagoniste. Domani a Visso "Infinite suggestioni", dal Santuario di Macereto a Cupi, con escursione nel sentiero storico percorso da pastori e pellegrini, le improvvisazioni musicali del polistrumentista Mattia Buonaventura De Minicis e le degustazioni di olio. Il percorso sarà condotto da Donatella Rosi, guida ambientale escursionistica. La mattinata si chiuderà con la visita e degustazione all’azienda agricola "Il Pastorello".

Domenica a Ussita sarà la volta di "Azzurro come le acque e il cielo", passeggiata multisensoriale dal percorso olfattivo al nuovo Laghetto Azzurro, con degustazione di miele marchigiano a cura del consorzio apistico provinciale di Macerata. Sarà il biologo Alessandro Rossetti a illustrare al Mulino l’incubatoio ittico, progetto a cura del Parco dei Sibillini sulla conservazione della trota mediterranea. La passeggiata proseguirà con le spiegazioni botaniche a cura della guida ambientale escursionistica Cristian Sacchetti fino all’arrivo al Nuovo Laghetto Azzurro dove ci sarà il Concerto di gong in natura, con Vito Losavio e Mauro Pascucci.