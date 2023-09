Passeggiate nei castagneti a Valfornace con la guida: Festa Nazionale del PleinAir

Fine settimana tra passeggiate, escursioni e sport a Valfornace. Oggi e domani nel comune Bandiera arancione arriva la Festa nazionale del PleinAir. Questa mattina, alle 12, aperitivo di benvenuto e consegna di un piccolo omaggio nella sede provvisoria del municipio, in via Aldo Moro. Alle 15, da piazza Vittorio Veneto, parte una passeggiata alla scoperta del territorio a cura della guida ambientale escursionistica Maurizio Fusari (è possibile cenare, al rientro, alla Locanda della Pieve). Domani alle 9 ritrovo in piazza Vittorio Veneto (ci sarà la possibilità di fare colazione all’Angolo del Pane); alle 10 partenza per una passeggiata nei castagneti alla scoperta delle meraviglie del bosco. Inoltre il tracciato cittadino ospiterà il campionato regionale enduro insieme al campionato di mini enduro e di enduro sprint per le Marche e l’Abruzzo, promosso dalla Fmi, la Federazione motociclistica italiana in collaborazione con il Comune e organizzato dal motoclub Fuoristrada Sibillini con il supporto di diversi sponsor.

Intanto, fervono i preparativi per la 28ª Sagra della castagna, in programma per domenica 8 ottobre agli impianti sportivi, a cura di Pro Pieve e Comune, con apertura degli stand gastronomici dalle 12.