"Passerella a Villa Buonaccorsi. Zero idee per usare i dieci milioni"

"A oltre tre anni dall’acquisizione a patrimonio pubblico di Villa Buonaccorsi e in assenza di qualsiasi concreta iniziativa per rendere fruibile questo patrimonio, ci vuole una gran bella faccia tosta a fare certe stucchevoli passerelle elettorali". Così l’ex deputato del Pd Mario Morgoni commenta la visita che il ministro alla cultura Alessandro Giuli ha fatto mercoledì nel complesso settecentesco di Potenza Picena, con del governatore delle Marche Francesco Acquaroli. "Dopo Sangiuliano, Giuli è il secondo ministro che si presenta a gettare fumo negli occhi ai cittadini di Potenza Picena – osserva Morgoni –. Ma tra i ministri, l’unico a poter rivendicare un merito concreto è Dario Franceschini, che non aveva nulla a che fare con il governo Meloni e che non si è prestato a sceneggiate propagandistiche. Se la villa è diventata pubblica lo dobbiamo a quel ministro. Degli oltre 10 milioni di euro disponibili, neanche un euro è stato speso in oltre tre anni per avviare la ristrutturazione. Nessuna idea riguardo all’utilizzo e alle modalità gestionali. Nessun passo avanti nel percorso del federalismo demaniale, avviato dal ministro Franceschini. È ora di aprire un confronto serio sul futuro della villa, anziché usarla strumentalmente come palcoscenico".