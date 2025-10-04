Passerella e test con la Yuasa. Lube Day all’Eurosuole Forum

Seconda amichevole in quattro giorni tra Cucine Lube Civitanova e Yuasa Battery Grottazzolina, ma stavolta a campi invertiti. Alle 17 all’Eurosuole Forum i vicecampioni d’Italia ricevono i cugini fermani per un’amichevole che anticipa anche il duello che inaugurerà proprio la prossima SuperLega, lunedì 20 ottobre. Soprattutto sarà l’ultima uscita interna per i biancorossi prima dei match ufficiali e coach Medei avrà quasi tutto l’organico a disposizione, una novità in questa pre-season. Non ci sarà Nikolov, così come i compagni di nazionale di proprietà Yuasa, Tatarov e Petkov, tutti e tre osannati in questi giorni in Bulgaria dopo la conquista dell’argento iridato. Ci saranno invece alcuni tra gli atleti biancorossi che hanno preso parte al Mondiale, come D’heer (forse debutterà), Kukartsev (mercoledì titolare) e Poriya. Atteso anche Gargiulo, il volto nuovo della nostra Nazionale che ha appena trionfato a Manila. Non a caso la Lube ha deciso di organizzare il pomeriggio in stile festa, una sorta di Lube Day che si aprirà alle 16 nella sala Hospitality del palazzetto con una conferenza stampa per le partnership con il brand Omoda & Jaecoo e la concessionaria Pieralisi. A seguire, tutti gli occhi saranno puntati sul campo da gioco. Lo speaker Fabio Domizi presenterà, uno alla volta, in stile passerella, i ragazzi di Medei. Non sarà uno spettacolo con ospiti illustri come avveniva fino a qualche anno fa, ma sarà comunque un bel sabato per gli appassionati, oltretutto gratuito. E magari ci sarà un’atmosfera già da campionato sul taraflex, visto che mercoledì al PalaSavelli la Yuasa Battery ha sorpreso 3-1 la Lube (ottimo Fedrizzi da 15 punti col 65%) e oggi i biancorossi vorranno rifarsi. Tra gli ospiti di coach Ortenzi ci saranno grandi ex che hanno contribuito a eccellenti successi da queste parti, in primis il centrale Dragan Stankovic, il libero Andrea Marchisio e l’alzatore Marco Falaschi. Da menzionare anche Manuele Marchiani, il vice regista, nella rosa della Lube del 2010-2011 quando venne alzata la Challenge Cup.