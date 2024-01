"Passi avanti su Palazzo Bonafede e per il nuovo edificio strategico"

Ha utilizzato una diretta social, il sindaco Andrea Gentili di Monte San Giusto per illustrare il contenuto del bilancio di previsione 2024 appena approvato. Il documento interesserà solo per pochi mesi l’attuale amministrazione, ma che andrà a riflettersi nel lungo periodo, coinvolgendo quindi chi si insedierà dopo le elezioni della primavera. "Si tratta della fotografia delle scelte dell’amministrazione – ha esordito il primo cittadino, prima di sviscerare il capitolo manutenzione strade –. Abbiamo previsto due mutui, uno destinato ad interventi di riqualificazione strade da 150mila euro e altri 100mila per la realizzazione di nuovi tratti di marciapiedi. Annuncio, inoltre, che entro gennaio riprenderanno i lavori sul marciapiede di via Panette e anche quelli per il rifacimento del piazzale dello stadio di Villa San Filippo, un ultimo stralcio da 80mila euro dei 250mila complessivi". Un corposo capitolo dei lavori pubblici è legato al sisma, dove è in essere un ammontare di investimento vicino ai 15 milioni euro, tra cui la ristrutturazione di Palazzo Bonafede. "Abbiamo fatto passi avanti – ha affermato Gentili – sulla palazzina strategica di piazzale Mazzini, a breve il progetto sarà inviato all’Usr e successivamente si potrà avviare la procedura di gara mentre per Palazzo Bonafede abbiamo svolto la gara per lo studio di progettazione che ora è soggetto a verifica Anac". Focus sullo stato del nuovo polo scolastico in via Madonna di Loreto. "Sappiamo chi dovrà redigere lo studio di progettazione e l’impresa procederemo prima con la stipula del contratto di progettazione della scuola primaria, crediamo entro il 20, e alla metà di febbraio concluderemo quello per la secondaria. Auspichiamo che tra marzo ed aprile avremo il progetto definitivo della struttura che condivideremo comunque con dirigente scolastica e insegnanti". Diversi, infine, i progetti esecutivi nel cassetto. "Efficientamento energetico della bocciofila – ha chiosato il sindaco –, messa in sicurezza delle frane delle vie San Giacomo e Madonna di Loreto, poi il ponte Cremone e tre progetti per l’adeguamento sismico delle scuole dell’infanzia Carlo Alberto Dalla Chiesa, Campiglia e Don Dante e per un nuovo asilo in via Valle".

Diego Pierluigi