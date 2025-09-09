Passi carrabili, adesso il Comune batte cassa

In questi giorni molte famiglie recanatesi hanno trovato nella cassetta della posta i bollettini per il pagamento del canone sui passi carrabili, una tassa che in città non veniva più chiesta da tempo. L’effetto è stato immediato: malumori, proteste e il rischio che la vicenda si trasformi in un boomerang politico, a poche settimane dalle elezioni. Sui social c’è chi ironizza scrivendo che "anche uscire di casa sta diventando un lusso", altri accusano la giunta di tempismo infelice, se non studiato. Perché – si chiedono alcuni – arriva adesso la tassa sui passi carrabili e non, ad esempio, la comunicazione sull’apertura del bando per l’assegnazione degli alloggi popolari, attesissima dai cittadini desiderosi di un tetto sicuro, che rischia invece di slittare a dopo il voto? Dal municipio si minimizza, definendo la polemica "sterile". Secondo gli uffici, il pagamento del canone per i passi carrabili non è un’imposizione politica della giunta Pepa, ma un obbligo previsto dal codice della strada e dai regolamenti comunali che recepiscono norme statali. La riscossione, gestita da Abaco, riguarda infatti esclusivamente i passi carrabili autorizzati e segnalati, cioè quelli che hanno comportato una modifica strutturale del marciapiede o della sede stradale. Diverso è il caso degli accessi a raso, dove non è dovuto alcun tributo.

L’introduzione del pagamento è frutto di un censimento effettuato da Abaco nei mesi scorsi, per aggiornare una banca dati che a Recanati non veniva rivista da anni, a differenza di altri Comuni – come Porto Recanati – dove la tassa è sempre stata riscossa. Gli importi richiesti oscillano tra i 30 e i 50 euro l’anno. "Fosse l’unico balzello, si potrebbe anche sopportare – osservano alcuni –, ma qui si somma a tanti altri aumenti senza che l’amministrazione restituisca in servizi".

C’è chi reclama, in cambio del pagamento, la pulizia delle caditoie, lo sfalcio dell’erba e una manutenzione più puntuale delle strade. Durissimo il commento del movimento Vivere Recanati: "Hanno calato il poker! Dopo l’aumento della bolletta dei rifiuti, dell’acqua e dei buoni mensa scolastica, ecco la tassa sui passi carrabili e sull’occupazione di suolo pubblico. Centinaia di famiglie, condomini, artigiani e imprese stanno ricevendo i bollettini. Un bel cambio di prospettiva: tre aumenti e una nuova tassa". L’invito ai cittadini è di inviare loro copia dei bollettini e segnalazioni per supportare l’attività dei consiglieri d’opposizione Fiordomo, Lorenzetti e Miccini, che hanno già chiesto chiarimenti agli uffici comunali.

Asterio Tubaldi