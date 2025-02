Passi carrabili, Comune all’incasso

Fortunati i cittadini di Recanati: le precedenti amministrazioni si sono dimenticate di chiedere la tassa per i passi carrabili. A rimediare pensa ora l’assessore al bilancio Sabrina Bertini che nell’ultimo consiglio comunale, nel voto sul bilancio ha fatto approvare all’unanimità l’ampliamento della definizione di occupazione di suolo pubblico includendo, appunto, anche i passi carrabili: si tratta di una spesa minima per i cittadini, che frutterà alle casse del Comune poco più di 50mila euro. Ma non è detto che i cittadini saranno nell’immediato chiamati a pagare, perché un censimento dei passi non c’è e, in assenza di una mappa completa, è ingiusto far pagare ad alcuni sì e ad altri no. Chi ha un garage che si apre sulla pubblica via paga per il classico cartello di divieto di sosta, una decina di euro una tantum.

Nell’aggiornare il regolamento per l’applicazione del canone di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e occupazione di aree pubbliche si è inserita anche una semplificazione per la distribuzione di volantini, manifestini e cartelli promozionali: non sarà più necessaria un’autorizzazione preventiva, ma basterà una dichiarazione al Comune. Rimangono invariate le aliquote Imu per il 2025, confermando anche le riduzioni per contratti di comodato a favore di familiari, incentivando l’utilizzo delle cosiddette case di famiglia. L’aliquota base per aree fabbricabili e terreni agricoli non esenti resta a 10,60 per mille mentre per l’abitazione principale di particolari categorie è fissata in 6 per mille.

Per la Tari, il consiglio ha approvato all’unanimità il piano economico-finanziario del servizio, che per il 2025 per Recanati una una spesa complessiva di 3 milioni e 293.917 euro. Le tariffe sono state calibrate sui costi degli anni precedenti e approvate ad aprile 2024, rendendo operative le misure per il 2025. L’assessore Bertini ha evidenziato le difficoltà di bilancio, con una riduzione di risorse pari a 500mila euro rispetto all’anno precedente, e con 275mila euro in meno che l’Astea non ha versato al Comune. "Non è stato facile – afferma Bertini –, ma la giunta ha risposto in maniera chiara e decisa facendo la scaletta delle priorità". Una annotazione finale ha dato Bertini: le spese per la comunicazione, i 100mila euro non sono annuali, ma per cinque anni, somma di gran lunga inferiore a quella del passato.

Asterio Tubaldi