"Passi carrabili, esenzioni per i disabili"

"Le cartelle sono arrivate, ma basta segnalare ad Abaco (agenzia dedita alla riscossione ndr), la presenza di un soggetto portatore di handicap per ottenere l’esenzione". Con queste parole il sindaco di Recanati, Emanuele Pepa, ha voluto chiarire le polemiche sollevate in merito al canone dei passi carrabili, ribadendo che l’accusa di far pagare anche le famiglie con persone disabili è "un falso assoluto".

Il primo cittadino ha spiegato che le cartelle di pagamento possono essere state recapitate anche a nuclei familiari con soggetti disabili, ma che nello stesso avviso è chiaramente riportata la possibilità di segnalare la situazione ad Abaco, che provvederà a stralciare l’importo e a garantire l’esenzione per gli anni successivi. "Questa previsione – sottolinea Pepa – non è solo scritta sull’avviso inviato alle famiglie, ma è anche contenuta nel regolamento comunale, approvato in consiglio con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione dell’opposizione, dove è espressamente stabilita l’esenzione per i passi carrabili e le occupazioni di rampe utilizzati da persone con disabilità. Non ci può essere alcuna confusione, se non quella che qualcuno vuole creare in piena campagna elettorale".

Il sindaco ha inoltre ricordato che l’amministrazione ha scelto di non rinviare il nuovo canone: "Abbiamo preferito agire subito, senza calcoli elettorali, per amministrare correttamente la città. Il censimento di Abaco, del resto, non è soggettivo: non esiste un elenco dei portatori di handicap, e anche se ci fosse non potrebbe essere divulgato trattandosi di dati sensibili. Saranno quindi i cittadini interessati a presentare ad Abaco o alla polizia municipale la documentazione necessaria per l’esenzione".

Movimento Vivere Recanati, però, è pronto alla replica: "Sindaco, dove legge nel bollettino inviato alle famiglie dei disabili che c’è l’esenzione? Lei che spende migliaia di euro per la comunicazione, i social e la promozione-propaganda della sua attività, non ha detto mezza parola, non ha scritto mezza riga, non ha mandato mezzo messaggino nella chat del Comune, non ha fatto niente per comunicare ai cittadini che arrivavano questi nuovi bollettini".

La nota dell’amministrazione chiarisce anche la situazione dei condomini: gli avvisi di pagamento saranno inviati direttamente all’amministratore che provvederà a ripartire le spese come avviene normalmente. Nei condomini senza amministratore, invece, sarà il capo condomino, tramite autocertificazione, a indicare ad Abaco il referente per la gestione dei pagamenti.