"Passi carrabili, impossibile evitare la tassa"

Non è stata "una scelta presa a cuor leggero", tiene a sottolineare l’assessore al bilancio Sabrina Bertini di fronte alla polemica nata in città con l’arrivo nelle case dei recanatesi della richiesta di pagamento della tassa per i passi carrabili. "Non si tratta di nessuna tassa nuova, né tantomeno imprevista – precisa l’assessore –. La decisione di estendere il pagamento dei passi carrai per famiglie, condomini e artigiani è stata fatta per allinearsi a una normativa nazionale che l’amministrazione precedente aveva sempre disatteso e, soprattutto, è stata presa in ambito di consiglio comunale. Pertanto chi oggi grida allo scandalo – prosegue con un chiaro il riferimento alla protesta cavalcata dalle liste civiche Vivere Recanati e Uniti per Recanati – non solo ne era già perfettamente consapevole, ma in sede consiliare ha preferito astenersi piuttosto che votare contrario".

L’amministrazione comunale sottolinea in una nota che la misura non ha carattere retroattivo e non riguarda gli anni precedenti, imoltre gli uffici stanno già lavorando per mappare le situazioni di esonero in caso di disabilità o altre situazioni di particolarità come i condomini, che hanno ricevuto dalla società incaricata (Abaco) un unico avviso, non essendo il canone frazionabile per disposizione normativa, mentre la cifra è da ripartire tra i singoli condomini.

"Già una fetta larga di popolazione ha sempre sostenuto questa tassa, avendo un passo carraio affacciato su una strada provinciale o statale – precisa ancora Bertini –. Si era quindi in una situazione di non equità tra cittadini recanatesi già inclusi in questa tassa e altri che invece non lo erano. Siamo consapevoli che ogni forma di contribuzione possa generare disagio, ma la scelta si è resa necessaria e obbligata da motivi di equilibrio di bilancio e corretto utilizzo delle risorse pubbliche. I passi carrabili sono disciplinati da tempo da leggi dello Stato, ma fino all’anno scorso la normativa non era stata applicata, con il rischio di essere oggetto di osservazioni da parte degli organi di controllo contabile, in particolare dalla Corte dei conti. Per evitare possibili rilievi e garantire la sostenibilità del bilancio comunale, l’amministrazione ha ritenuto doveroso allineare il sistema tributario locale a quello adottato da moltissimi altri Comuni italiani, anche limitrofi. La società Abaco, che ha proceduto al rilevamento e al calcolo del canone, è a disposizione dei cittadini per ogni chiarimento e per prendere in esame situazioni che possano comportare una revisione. Anche il Comune metterà a disposizione dei cittadini una finestra di un’ulteriore mezza giornata, da parte della polizia locale, per ulteriori chiarimenti e per supportare la gestione della parte più specifica agli adempimenti".

Antonio Tubaldi