Passione della Bura, cresce l’attesa

Cresce l’attesa a Tolentino per la 20esima edizione della sacra rappresentazione della Passione di Cristo in contrada Bura, in programma sabato alle 21.15. Fervono gli ultimi preparativi da parte degli organizzatori. Anche quest’anno, per raggiungere la contrada, ci saranno le navette che partiranno dall’ex consorzio di Tolentino, dal parcheggio delle terme Santa Lucia, dalla vecchia strada parallela alle terme, dalle 20, ogni 15 minuti. È prevista un’unica sosta alle 20.30 anche nella nuova area camper in zona Sticchi. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà domenica 24 marzo alle 21.15. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e dal Consiglio regionale, ha avuto già un prologo di presentazione al circolo cittadino grazie all’associazione Don Primo Minnoni. Sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco Mauro Sclavi, il presidente della realtà promotrice della Passione, Giovanni Ciarapica, la regista Ada Borgiani e la voce narrante Saverio Marconi. Inoltre ha partecipato il presidente di Europassione per l’Italia, Flavio Sialino, che ha informato i presenti sull’iter "Prospettiva Unesco": percorso teso al riconoscimento delle Sacre rappresentazioni delle Passioni come patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Poi, in un video don Ariel Veloz, referente dell’unità pastorale 10 di Tolentino, ha sottolineato il significato spirituale della sacra rappresentazione, connubio di arte e fede, mentre alcuni figuranti hanno testimoniato le grandi emozioni che si vivono sulla collina di Bura in occasione dell’evento. La parte finale dell’incontro, presentato dalla giornalista Barbara Olmai, è stata dedicata al ricordo di Fabio Palmieri, instancabile testimone della Passione, grazie agli archivi pieni di foto e video da lui realizzati fin dalla prima edizione. Presenti in sala pure i familiari di Fabio: la moglie Rita, i figli Lucrezia e Giacomo, impegnati nell’associazione, la sorella e gli amici che hanno condiviso nel tempo con lui le sue passioni. Su tutti la figlia Lucrezia che da ventenne sta portando avanti l’opera di documentazione del padre. Un lavoro importante che contribuisce ad alimentare la memoria di un evento che è senza dubbio patrimonio della città di Tolentino.