Passione e resurrezione: trenta scene suggestive

Le scene della ‘Passione di Cristo’ rivivono nello spazio multimediale San Francesco, in città Alta. Una riproduzione statica e meccanica con trenta momenti realizzati da artisti di tutta la regione, che riportano ai momenti della morte e della resurrezione di Gesù: la mostra, ad ingresso libero e a cura della Pro loco di Civitanova alta con il patrocinio del Comune, è stata inaugurata domenica e sarà aperta fino a lunedì. Le aperture dalle 15 alle 19.30 e dalle 21 alle 23.30 per quanto riguarda giovedì, venerdì e sabato, dalle 15 alle 19.30 domenica e lunedì. Protagonista della kermesse espositiva è la famiglia Broglia, che per l’occasione ha realizzato otto manufatti. "Mio figlio Nicolò – spiega il padre Roberto Broglia – ci ha lavorato per tre mesi. Appena smontato il presepe di Natale, si è subito messo all’opera per allestire altri lavori in vista delle festività pasquali: si tratta di otto pezzi, dall’Annunciazione alla Resurrezione. Grazie allo scenografo Antonino Savarese, sono state ricostruite scene importanti come la tavola imbandita per l’ultima cena, la crocefissione o il lavaggio dei piedi. Penso si tratti di un’iniziativa pressoché unica, perché in giro si trovano molti presepi natalizi, ma non sono tanti quelli relativi alla Pasqua". Proprio a Natale, la casa della famiglia Broglia, fu meta di tanti visitatori per il suo presepe, inserito nel contesto dell’esposizione ‘Civitanova alta-La città dei presepi’ della Pro Loco.

Francesco Rossetti