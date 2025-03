Passione per la medicina: "Il lavoro te lo porti dietro. Per le figlie sono un esempio"

"Quando studiavo medicina, mio papà, pneumologo, mi diceva che il lavoro ospedaliero non era adatto a una donna. Troppo impegnativo, difficilmente conciliabile con la famiglia. Ai congressi ero l’unica donna, i colleghi pensavano fossi l’hostess e invece relazionavo".

La dottoressa Francesca Marchesani, primario di Pneumologia all’ospedale di Macerata dal primo settembre 2017, racconta la propria esperienza dagli esordi a oggi. Ha cominciato a lavorare nel 1991, quando era una 26enne: i primi dieci anni, fino al 2001, all’ospedale di Osimo, poi dal 2001 al 2017 all’Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Ancona per poi approdare nel capoluogo di provincia.

Quando ha scelto di diventare dottoressa e come è andata all’inizio?

"Ho deciso di intraprendere questa strada quando ero bambina, a quattro anni ho detto che avrei studiato medicina e così è stato. Sono andata a spron battuto. Ho scelto la mia passione. Io vivo per lavorare, un paziente che mi dice "grazie" è la mia soddisfazione più grande, per me è tutto. Ecco perché è importante nell’ambiente lavorativo, dove si passa gran parte della propria vita, cercare di mantenere una certa serenità. All’inizio mio padre non voleva studiassi questo e mi portava esempi di dottori disoccupati (che all’epoca, al contrario di oggi, erano una pletora). È stato impegnativo in effetti, ma lo rifarei mille volte. Non ci sono stati sabati né domeniche, per 17 anni ho lavorato il giorno di Natale… per me non era un sacrificio, era la normalità, ma forse per chi mi stava vicino non era così. L’altro lato della medaglia è stato appunto trascurare la famiglia. Non potevo andare ai colloqui né accompagnare le ragazze nelle attività pomeridiane. Tornavo a casa la sera dopo le 21".

Lei ha due figlie. Hanno seguito le sue orme?

"No, ma vedendomi studiare continuamente e l’impegno che mettevo nel lavoro, hanno seguito il mio modo di fare. D’altronde siamo l’esempio per i nostri figli. Il lavoro da medico te lo porti dietro, non finisce con l’orario lavorativo, pensi ai pazienti sempre, diventano amici. E questo le mie figlie l’hanno visto e vissuto. Una studia fisica all’università di Trieste e l’altra sta facendo un dottorato di ricerca in statistica a Durham, nel North Carolina".

Persiste secondo lei il retaggio culturale?

"Faccio questo lavoro da 34 anni. All’inizio, quando mi capitava di stare al pronto soccorso, i pazienti aspettavano che arrivasse il dottore per farsi visitare, erano scettici. Per una questione culturale, il medico era uomo. Ora questo mi fa sorridere, ma un tempo no. Ormai le persone mi conoscono e si fidano ciecamente. Ma essere una donna giovane, bionda e con gli occhi azzurri in un primo momento è stato penalizzante; in alcuni casi ti facevano pesare anche che mancavi nel periodo della gravidanza. Fino a qualche tempo fa, se durante le visite giravo per le stanze con uno pneumologo appena uscito dall’università, il paziente si rivolgeva a lui, gli veniva naturale, nonostante fossi io il primario. Trent’anni fa ero l’unica donna ai congressi; a fare pneumologia eravamo in due, a differenza di ginecologia e pediatria. Oggi le cose sono cambiate. Nel mio team sei medici su otto sono donne".

Le donne hanno una marcia in più in questo settore?

"No, credo dipenda semplicemente dalla persona, dall’empatia che si riesce a stabilire con i pazienti; alcuni ad esempio sono venuti da me perché ricordavano ancora con affetto mio padre. Il paziente sente se ti piace il tuo lavoro. Basta instaurare un rapporto di fiducia".