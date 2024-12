Passo avanti per la nuova caserma. Individuata la ditta che farà i lavori

C’è la ditta per la nuova caserma dei vigili del fuoco di Macerata. "In questi giorni si è chiuso il bando ed è stata individuata l’impresa che si occuperà dall’appalto – ha annunciato il presidente della Provincia Sandro Parcaroli –. È in corso di definizione la procedura per il controllo dei requisiti e, dopo il vaglio dell’Anac, potremmo procedere all’aggiudicazione definitiva entro poco tempo".

Parcaroli ha ringraziato l’Usr, Ufficio speciale ricostruzione, e il commissario Guido Castelli, che hanno finanziato parte dell’opera. Il progetto definitivo, per oltre 10milioni di euro, è stato studiato per la parte architettonica dall’ufficio tecnico della Provincia e sviluppato in sinergia con il comando provinciale dei vigili del fuoco. I lavori interesseranno una superficie di 3.300 metri quadri e si svolgeranno in due diverse fasi. Nella prima, verrà costruito un nuovo edificio negli spazi (1.500 metri quadri) dove è già stato demolito il castello delle esercitazioni. Nel nuovo stabile troveranno posto l’autorimessa, le camerate e gli uffici. Contemporaneamente verrà realizzato il nuovo castello di manovra. Una volta terminata questa prima fase, tutta l’operatività del Comando verrà spostata da dove si trova attualmente ai nuovi edifici per procedere così alla demolizione dell’immobile degli anni Cinquanta. Questo secondo edificio, una volta ricostruito, ospiterà depositi, cucine, sala mensa, sala operativa, reparto prevenzione incendi e locali per la formazione. "Voglio rivolgere un pensiero grato e affettuoso ai vigili del fuoco nel giorno in cui si festeggia Santa Barbara, protettrice di questo benemerito Corpo – ha aggiunto ieri il presidente –. La loro opera si distingue per coraggio, abnegazione, spirito di servizio e vicinanza alla popolazione in ogni circostanza".

"Nel frattempo sono terminati i lavori per la costruzione della nuova autorimessa, per un importo di altri 400mila euro – ha detto Luca Buldorini –. Da vicepresidente della Provincia e vigile del fuoco sono onorato di poter portare il contributo dell’ente al loro benessere lavorativo, che passa anche attraverso nuove strutture e attrezzature per favorire una migliore attività".