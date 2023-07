Passo di Treia, via alla demolizione Lavori per il nuovo polo scolastico

Al via i lavori di demolizione dell’ex consorzio agrario e delle palazzine che un tempo ospitavano le vecchie case popolari di Passo di Treia. Questa fase è propedeutica alla ricostruzione del nuovo polo scolastico della frazione. Quello delle nuove scuole e dei poli dislocati anche a Chiesanuova e Passo di Treia hanno scaldato gli animi della politica locale sin da quando, durante la precedente consiliatura, l’amministrazione decise di non realizzare un polo unico nel capoluogo. Talmente tanto che Treia dovette andare alle elezioni anticipate. Al posto dell’ex consorzio e delle case popolari sorgerà il polo scolastico di Passo di Treia, una struttura dedicata all’infanzia (0-6 anni), la nuova scuola primaria e, proprio al posto dell’ex Consorzio, il nuovo Palazzetto per lo sport che sarà utilizzabile dalle scuole e da tutte le associazioni sportive e squadra del territorio, come per il volley, il basket, il calcio a 5, la pallamano: "La demolizione che è iniziata darà modo di procedere verso la realizzazione di nuove strutture strategiche per tutta la comunità – afferma il sindaco Franco Capponi –; come abbiamo detto in occasione della visita del presidente della Figc nazionale, Gabriele Gravina, Treia può davvero portare come un vanto il grande lavoro e impegno dal punto di vista dello sport. Oltre ai nuovi poli scolastici, dunque, diventa ancora più importante il palazzetto dello sport che sarà a disposizione perfino per gli sport individuali". L’investimento complessivo sarà di circa 12 milioni di euro interamente finanziati dai fondi Sisma, Pnrr e dal Piano per l’edilizia scolastica regionale.

Gaia Gennaretti