Passo indietro di Blarasin La Lega si affida a Buldorini

Andrea Blarasin fa un passo indietro e resta solo Luca Buldorini come candidato alla segreteria provinciale della Lega. "In politica – spiega Blarasin – ci si confronta e si trova la soluzione per camminare insieme, fare crescere il partito ed essere pronti a soddisfare le esigenze dei cittadini". Alle 15.30 di sabato inizieranno i lavori all’Hotel Grassetti dove si procederà alla nomina dei dieci componenti del direttivo provinciale tra i seguenti candidati: Sergio Apolloni di Recanati, Andrea Bertarelli di Macerata, Andrea Blarasin di Macerata, Simone Capradossi di Tolentino, Andrea Cipolletta di Esanatoglia, Giuseppe Cognigni di Civitanova, Andrea Lattanzi di Monte San Giusto, Armando Lazzarini di Civitanova, Angelo Menghi di Corridonia, Romeo Moriconi di Sarnano, Alberto Palmieri di Recanati, Gian Marco Paparelli di Cingoli, Paola Pippa di Macerata, Giorgio Pollastrelli di Civitanova, Fabiola Polverini di Civitanova, Nicola Prenna di Macerata e Laura Sestili di Fiastra.