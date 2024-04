Passo San Ginesio. Presunto peculato all’ufficio postale

La ex direttrice di un ufficio postale è accusata di peculato e falso in atto pubblico: si sarebbe impossessata di 9mila euro presi dal bancomat e di 5mila euro di due clienti. Ma lei nega tutto e assicura che, all’epoca in cui sarebbero avvenuti i fatti, non era neanche al lavoro. Gli episodi finiti nel mirino della procura sarebbero avvenuti il 5 agosto e poi il 25 settembre del 2021 nella filiale di Passo San Ginesio, mentre l’ufficio postale di San Ginesio è estraneo ai fatti che saranno ricostruiti in tribunale.