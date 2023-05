Pasta, prezzi saliti alle stelle "Ma ora inizierà la discesa"

di Lucia Gentili

Prezzi pazzi per la pasta. Ma chi è del settore, nella nostra provincia, spiega a cosa sono dovuti gli aumenti e perché nei prossimi mesi i costi dovrebbero diminuire. "Noi produttori di pasta in generale veniamo accusati di un aumento dei prezzi del 17,5% – esordisce Federico Maccari, amministratore di Entroterra spa-La Pasta di Camerino –. Ma l’inflazione media sui prodotti agroalimentari è del 15%: abbiamo subìto i rincari più di tutti. Basti pensare che nel 2021 e nel 2022 il prezzo del grano era salito più del 100% e solo da poco tempo si registra un ribasso; c’è stata la crisi logistica, energetica, dei materiali di imballaggio. Ma, per non gravare troppo sul consumatore finale e restare attrattivi sul mercato, abbiamo deciso di tenere "in pancia" questi rincari. Tanto che il bilancio ‘21 e ‘22 si è chiuso con un margine di guadagno pari a zero se non in perdita (quando in media il margine era del 3-4%). La linea è stata quella di aumentare i prezzi solo per raggiungere il pareggio di bilancio. L’anno scorso c’è stata una leggera perdita proprio perché abbiamo deciso di mantenere prezzi competitivi e incoraggiare il consumatore. Il 2023 è iniziato con un miglioramento, il costo del grano e dell’energia sta scendendo".

"Questo – prosegue – ha comportato una riduzione dei prezzi: questa sarà ancora più visibile tra maggio e giugno. La nostra filiera è lunga e i prezzi non si cambiano oggi per domani; la modifica non è immediata e il passaggio nei centri di stoccaggio rallenta questo processo di modifica. Gli effetti si vedranno nell’arco di due-tre mesi. Non capisco quindi l’allarmismo (ingiustificato) che si è creato quando lo stesso governo sa che il margine medio del nostro settore è il più basso in assoluto per restare competitivi sul mercato". È stata infatti convocata la commissione di allerta rapida da parte del ministro delle Imprese e del made in Italy Urso. "Per capire l’aumento nell’agroalimentare bisogna andare indietro almeno di 18 mesi – dichiara Marcello Pennazzi, amministratore delegato dell’azienda "Luciana Mosconi" di Matelica –. E sono stati riscontrati negli ultimi 6 mesi dal consumatore. Con fatica e in ritardo abbiamo applicato solo circa la metà dei costi che noi abbiamo dovuto sostenere in più. Il costo della semola si è ridotto soltanto da un paio di mesi, ma costa comunque più rispetto al passato. Il prezzo delle uova è al suo picco massimo: più del 110%, più che raddoppiato. L’inflazione e il calo dei consumi porterà nella logica di un abbassamento dei prezzi, per forza di cose. Intanto, nei prossimi mesi, vedremo se si stabilizzerà il costo della semola di grano duro".