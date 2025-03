Pasti consegnati alle famiglie più bisognose

Sono state consegnate ieri mattina nella frazione rivierasca di Porto Potenza le prime cinque bag, le borse preparate dalla CirFood nell’ambito del bando per la gestione della mensa, che il Comune di Potenza Picena ha voluto mettere a disposizione della Caritas per la distribuzione alle famiglie più bisognose residenti in città. Grazie a questa iniziativa, saranno donati complessivamente circa 100 pasti mensili sul territorio potentino, e questa iniziativa proseguirà per tutta la durata del servizio mensa.

A dirsi soddisfatta per il progetto di natura solidale messo in atto è stata l’assessore comunale ai servizi sociali, Margherita Fermani. "Tengo a ringraziare la Caritas che ha accolto questa possibilità, organizzando la consegna delle bag – è il commento dell’assessore –. Quest’iniziativa non è che una piccola goccia, ma crediamo possa essere comunque importante e di sostegno per alcuni dei nostri concittadini che, purtroppo, si trovano a vivere in condizioni di difficoltà economica".