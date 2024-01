Pasticceria Mantovani nel mirino dei ladri per la terza volta

Altra irruzione nella pasticceria Mantovani in via Civitanova, ma questa volta senza malloppo. È successo nella notte tra il 2 e il 3 gennaio. A confermarlo è il titolare Gianluca Cintioli, socio di Margherita Ferranti e Giovanni Capozucca. Così, la nota attività, è finita nel mirino dei ladri per ben tre volte in meno di due settimane, dopo i colpi del 20 e del 30 dicembre. "Un caso unico, non ricordo un fatto simile in nessun altro esercizio", racconta Cintioli. La pasticceria è chiusa da diversi giorni per ferie, dopo il Capodanno e fino all’Epifania. Quindi la cassa era vuota, perciò i ladri sono usciti senza soldi. Dopo le denunce indagano i carabinieri per trovare i responsabili. Il modus operandi di questo terzo furto è stato più o meno lo stesso delle altre due volte: forzare la porta in poco tempo con delle tenaglie ed entrare dentro. Probabile quindi che l’atto sia stato compiuto dalle stesse persone in azione nelle altre due serate. È allarme sicurezza nella zona, densa di abitazioni e molto frequentata anche dalle auto.