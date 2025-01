Patente contraffatta per evitare la multa

Per evitare la multa, ha mostrato ai carabinieri una patente greca falsa. Ma la pattuglia non è caduta nel tranello e così è stato denunciato un 23enne di nazionalità egiziana. Il ragazzo, residente in Lombardia, è stato fermato mentre era al volante dall’aliquota radiomobile della Compagnia di Camerino, diretta dal capitano Angelo Faraca. Consapevole delle nuove regole del codice della strada, il 23enne non ha mostrato la sua patente, ma una greca. Insospettiti, i militari hanno fatto qualche verifica e accertato che quel documento era falso. L’egiziano dunque è stato denunciato alla procura per aver contraffatto il documento di guida.