Patente e terza età, il confronto con l’Anps

Un’ampia partecipazione di pubblico ha confermato l’alto interesse da parte dei cittadini nel conservare la patente di guida nella terza e quarta età, tema del convegno organizzato dall’Anps, l’associazione nazionale polizia di Stato, lunedì all’oratorio della parrocchia Santa Madre di Dio di Macerata. Alla presenza dei relatori Fabio Frascarelli (dirigente medico della Polizia ed esperto sulle certificazioni mediche per i rinnovi di patente) e Simone Balduino (dirigente generale e docente universitario), il convegno si è aperto con i saluti dell’ex questore Giorgio Iacobone, della consigliera regionale Anna Menghi e del comandante della polizia locale Danilo Doria. Prima testimonianza quella dell’ispettore Giulio Nannini, classe 1930, che ha raccomandato l’adeguamento della guida alle proprie condizioni fisiche. A prendere la parola, poi, Giovanni Costa, il quale ha ricordato come la madre abbia guidato fino alla soglia dei novanta anni, per poi smettere nonostante le sue buone condizioni di salute a causa della mancata tolleranza da parte degli automobilisti per il suo procedere cauto al volante. È stato Frascarelli a puntualizzare come l’eventuale rinvio alla Commissione medica non vada visto in senso negativo: solo la commissione può disporre il rilascio previe le opportune limitazioni, che possono essere innumerevoli, anche per un breve tragitto. Il prof Balduino si è invece soffermato sullo stretto rapporto tra il possesso della patente di guida e la qualità della vita: per la persona anziana, ha detto, vedersi privare della patente costituisce spesso un trauma difficile da superare.