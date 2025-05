Patente, esame truccato. Sorpresi con l’auricolare

Si erano presentati a fare l’esame per la patente con auricolari e altri apparecchi elettronici nascosti nei vestiti. Due denunciati. Uno è finito al pronto soccorso per estratte dall’orecchio il mini auricolare. È quanto accaduto nella mattinata dell’altro ieri, quando gli agenti di polizia della questura di Macerata sono intervenuti nella sede della motorizzazione civile, dove erano in corso gli esami teorici per conseguire la patente di guida. Ad allertare la polizia è stato un funzionario esaminatore che aveva dei sospetti nei confronti di due cittadini extracomunitari, che stavano sostenendo l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida. In seguito ai controlli della polizia, i due, un cittadino indiano di 36 anni ed uno bengalese di 35 anni, residente in provincia, sono stati trovati in possesso di micro auricolari nascosti all’interno delle orecchie e di apparecchiatura elettrica, occultata sotto i vestiti, costituita da card box, scheda sim e di router wireless portatile.

Il kit di ricetrasmissione permetteva ai due candidati di trasmettere le domande e ricevere le risposte corrette da un suggeritore esterno per superare il test. Per uno dei due soggetti, prima di essere accompagnato negli uffici della questura per gli accertamenti di rito, si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata: il micro auricolare che aveva nascosto nell’orecchio, infatti, era penetrato in profondità nel condotto uditivo rendendo in tal modo indispensabile l’intervento del personale medico per l’estrazione. I due extracomunitari sono stati segnalati alla Procura per il reato di presentazione di esami opera di altri.