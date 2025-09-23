Patente, quiz con il trucco: donna nei guai

Si presenta all’esame teorico per prendere la patente e risponde a tutte le domande del quiz senza guardare quasi mai lo schermo: sotto i vestiti aveva tutta "l’attrezzatura" per barare. Denunciata una donna.

Venerdì scorso gli agenti della questura di Macerata sono intervenuti in un’aula dove si stavano svolgendo gli esami teorici per il conseguimento della patente di guida della Motorizzazione Civile di Macerata, dopo la segnalazione di una funzionaria che aveva sospetti su una candidata. Poco prima, infatti, una donna di quasi cinquant’anni, di origine bengalese, residente fuori provincia, aveva sostenuto la prova d’esame senza quasi mai guardare lo schermo del computer: con atteggiamento sospetto, teneva lo sguardo rivolto verso il basso dove, con ogni probabilità, nascondeva uno smartphone con l’indicazione delle risposte corrette.

All’arrivo dei poliziotti la signora, che aveva risposto esattamente a tutte le domande d’esame ma che, sollecitata dalla funzionaria, non era stata in grado di leggere gli stessi quesiti, ha consegnato spontaneamente una sofisticata apparecchiatura che, nascosta sotto gli indumenti, le consentiva di ricevere le risposte esatte da una persona ignota.

Accompagnata in Questura per accertamenti e sottoposta alla perquisizione personale, le è stato rinvenuto addosso un ulteriore dispositivo elettronico utile, insieme all’altro, a permetterle di sostenere l’esame mediante l’aiuto di una persona che da remoto le suggeriva tutte le risposte e la somma di tremila euro in contanti necessari, presumibilmente, per pagare i fornitori di questo illecito servizio.

La donna è stata quindi denunciata per avere posto in essere, nel corso di un esame pubblico, artifici e mezzi fraudolento idonei a viziare la regolarità.

c. m.