Patenti ritirate a quattro conducenti

Quattro patenti ritirate e due denunce per guida in stato di ebbrezza, a Camerino. Lo svago nella serata universitaria di giovedì, aveva previsto anche qualche brindisi, che però non era troppo compatibile con la guida. I carabinieri della Compagnia di Camerino hanno fermato prima un 23enne studente universitario di Civitanova, poi un 30enne operaio residente a Porto Sant’Elpidio. Entrambi sono stati sottoposti all’etilometro e trovati con un tasso etilico superiore a 0,8 grammi per litro. Per tutti e due patente ritirata e denuncia. Anche altri due soggetti sono risultati positivi all’etilometro: anche per loro ritiro della patente.